Eesti kitarrist sai vihakõne eest Facebookist keelu

Need, kes Brad Jurjensi ehk Priit Jürjensi Facebooki jälgivad, teavad, et mees jagas mõned nädalad tagasi artiklit sellest, kuidas jahimehed olla Aafrikas elevandi ära tapnud. Brad kasutas nende meeste kirjeldamiseks vängeid sõnu, millele reageeris Facebooki algoritm. Programm tuvastas Bradi sõnakasutuses vihakõne ning määras ilma kohtupidamiseta talle nädalase keelu oma platvormilt.

«Nii, ma olen tagasi oma seitsme päevases Facebooki vanglakaristusest, postitades artikli mingist sitapeast, kes Aafrikas elevante tappis. Vabandust, et ma ei ole Messengeris ka vastanud, sest see keerati ka kinni. Ma hakkan seda kohe tegema,» sõnas mees ja mainis muuhulgas, et tema tütar Roselyn sai kolmekuuseks.