Toomas Hendrik Ilves säutsus tundmatule õnne

2012. aastal toona Eesti presidendina, asus Twitteri kontol sõnasõtta Paul Krugmaniga, kes on New York Timesi kolumnist ja Nobeli preemia võitjam Krugman juhtis tähelepanu toona sellele, et Eestis pole erilist majanduslikku tervenemist olnud. Ilves kirjutas Twitteris Krugmanile vastu: «Kirjutame millestki, millest me midagi ei tea ja oleme teiste suhtes ülbed, ülevad ja patroneerivad, sest nad on sinu jaoks lihtsalt pilusilmad. Ju Nobeli preemia kaubanduse eest tähendab, et sa võid jutlust pidada ka majandusteemadel ja öelda, et meie riik on tühermaa.»