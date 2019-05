Teismelisena emaks saanud Laura oma valikut ei kahetse

2013. aastal arvas arst, et toona 13-aastasel tüdrukul on tsüst. Hiljem selgus, et alles seitsmendas klassis käiv Laura ootab last. Lapse isa Indrek oli väikese Oliveri sündides kõigest 18-aastane, kuid juba paar aastat hiljem sündis paarile tütar Kristelle, vahendas ETV saade «Ringvaade».