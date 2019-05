Anu Välba avaldas, miks ta oma eraelust rääkida ei taha

Välba ise hea meelega intervjuusid ei anna. «Arvavad need, kellel on, mida arvata. Minu töö on intervjueerida inimesi, ma ise ei muutu mingiks lisaväärtuseks seal vahel, arvan mina,» põhjendas Välba, miks ta enda isikut eksponeerida ei taha.

Välba lisas, et mingeid memuaare ta sahtlisse ei kirjuta ning raamatut tema elust ei sünni. «Ma arvan, et kõik see, mis puudutab minu eraelu ja isiklikku elu, ma tõesti hoian selle endale,» ütles Välba, et raamat tema elust oleks ilmselt kaheleheline.