Hendrik Toompere seeniorile ei meeldi, kui lapsi poliitilistel eesmärkidel ära kasutatakse

Hendrik Toompere kirjutas Facebooki, et tema sõnavõtt on vastus Urmas Paeti hiljutisele arvamusele, ning rõhutas, et andis Euroopa Parlamendi valimistel hääle just endisele välisministrile

«Sa just väitsid, et koolilastest streikijate kommunistideks pidamine ja nende seetõttu alandamine on sigadus,» kirjutas Toompere, pöördudes Paeti poole. Toompere on selle väljaütlemisega nõus, sest liiale ei maksa minna.

Ta lisas: «Aga mida teab noor kliimast? Laps pole iial näinud isegi, mis ilm väljas on, tähtsamad asjad on hoopis neil mujal. Ja kui mingi laps, kes ei oska isegi muna keeta tuleb rääkima, kuidas maailma tasakaalus hoida, siis peab küll talle selgitama, et maakera on teinud selliseid kliimakannatusi läbi, mida isegi see tema lemmik mahlajäätis, mida sügavkülmutatakse ja siis suus mahedalt nektariks mahlub, läbi pole pidanud elama.»

«Muidugi on see kõik poliitiline ärplemine ja laste kuritarvitamine. Omamoodi poliitiline pedofiilia. Ma ei ratsutaks selle teema seljas. Kliimamuutused, päikese asend ja tormid ja tuuled ja vulkaanid ei sõltu sellest, kas üks inimlaps väidab, et ta lausa nüüd näeb CO2 kogust atmosfääris. Kui koolilastele sellist sisemist kütet pidevalt sisse pumbata oma poliitiliste eesmärkide saavutamisel, siis vaimuhaigused süvenevad ja mentaalne saaste plahvatab hullemini kui mingi lokaalne kõrbestumine,» kirjutas ta resoluutselt.

Kliimamuutus on tõsine probleem ja Toompere sõnavõtt andis võimaluse ka mitmel avaliku elu tegelasel kaasa rääkida. Endine saatejuht Emil Rutiku sõnas, et kolmandik elanikkonnast juba kannatab kliimamuutuste tõttu veepuuduse käes.

Emil Rutiku FOTO: Kanal 2 / Köök

«Loodus pole ise kunagi varem nii suures koguses sulgenud magevett, eemaldanud loomupärasest ringlusest. Vedanud ühest maailma otsast teise. Kolmandik elanikkonnast on juba veepuuduse käes, see paneb liikuma-võitlema,» kommenteeris ta Toompere postituse alla.

«Rohkem on vaja selleks, et mõned ikka ellu jääks. Meil näiteks on vähem ja see viib ikkagi kaotuseni. Huvitav, kas meie vähesus teades, et see viib kadumiseni, on vastutustundlik?» küsis ta.

«Kui ideoloogia on teenuste, kaupade, tööjõu vaba liikumine, mis olemuselt teeb inimese tööjõu ühikuks ja võrdsustab kauba ja teenusega, siis mis see inimesi liigutada pole: need sinna teised tänna, segadust palju, kõik on hõivatud oma probleemidega ja tänavad sellise võimaluse eest. Aga seal on suurem palk. Eestlane on paikne, aga tehakse rändajaks, ära minejaks, juured lõigatakse,» lisas endine saatejuht.

Laulja Lauri Saatpalu ei ole aga rahul sellega, et vanemad inimesed kritiseerivad noori, kes püüavad maailmas midagi muuta.