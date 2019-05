Pildid: Kristina Šmigun-Vähi käis Päästeliidus vabatahtlikuks ja sai oma kiivri

Näitleja Madis Milling hülgas Valdur Põllu rolli ning on selle asemel vabatahtlik päästja. Madis nentis, et vabatahtlikuks päästjaks ajendas teda hakkama puhas omakasu. «Kui sa ikkagi tahad, et sinu kodu ümber oleksid asjad korras, sinu kogukonnas oleks turvalisem, siis tuleb ikka ise käsi külge panna. Ei saa jalad ahju peal vedeleda ja öelda, et miks riik midagi ei tee,» ütles ta «Ringvaatele» antud intervjuus, vahendas Menu.