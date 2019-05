Meghan Markle pääseb kohtumisest «naistevihkaja» Donald Trumpiga

Meghan nimetas Trumpi 2016. aasta presidendivalimiste ajal «misogüünseks» ehk naistevihkajaks ja «vastuoluliseks» ning hääletas demokraatliku partei kandidaadi Hillary Clintoni poolt. «Ma ei vali Clintonit, kuna ta on naine, vaid sellepärast, et Trump on näidanud selgelt, et me ei taha sellist maailma, millist ta loob,» ütles Meghan.