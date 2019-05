Pildikroonika: kas noore instakaunitari kurvid lähevad aina suuremaks või päevitusriided väiksemaks?

Demi Rose on juba mitu aastat seksikate fotodega internetirahvast hullutanud ning kurvide pärast on teda kutsutud koguni briti Kim Kardashianiks.

Viimase bikiinipildi all esitas segaduses fänn kaunitarile elutähtsa küsimuse: «Kas «need» lähevad aina suuremaks või hoopis su päevitusriided kahanevad?» Vaatame üle, kuidas on Demi Rose aastate jooksul muutunud ja äkki saame põletavale küsimusele ka vastuse.

2012 (vasakul) ja 2013

Söömishäirega võidelnud Demi Rose võttis aastaga 13 kilo juurde ja näitas progressi Instagramis, kui oli just kokku saanud 70 000 jälgijat. Esimese pildi ajal kaalus noor naine ainult 36 kilo.

«Ma olen uhke selle üle, kui kaugele olen jõudnud. On raske, kui su suurim vaenlane oled sina ise, aga on oluline armastada ennast sellisena, nagu sa oled. Ülipeenike pole alati ilus,» kirjutas noor instakaunitar toona.

2014

«Need, kes ütlevad, et muutuste taga on ilukirurgia, eksivad – ma olin varem lihtsalt alatoitunud. Ma ei taha sümpaatiat, vaid teisi inspireerida,» kirjutas Demi Rose Instagramis. Kuigi kaunitar eitab, et on noa all käinud, on fännid endiselt skeptilised.

2015

Instagrami tegi Demi Rose 18-aastaselt ning on kuue aastaga kogunud üle 9 miljoni jälgija. «Ma olen oma kurvid saanud emalt ning peenikesed käed ja jalad isalt. Ma püsin vormis, kuna ei söö praetud toitu ega saia, ainult proteiini,» on kurvikas kaunitar öelnud.

2016

«Briti Kim Kardashiani» eratreener on James Velenti, kes on treeninud ka jalkaässa Cristiano Ronaldot, nii et pole ime, et naine nii heas vormis on.

Demi Rose on kiitnud Kardashianeid, et nad aitasid kurvikad modellid taas «moodi tuua». Enda kohta on kaunitar öelnud nõnda: «Ma armastan parimaid pidusid, jahte ja kiireid autosid, aga sisimas olen ma ikkagi laps Sutton Coldfieldist, kellel väga vedas.»

2017

Kuigi Demi Rose'i pildid on enamasti üsna paljastavad, näitab ta neid alati enne oma vanematele, kes kiidavad ta karjääri täielikult heaks.

«Mu ema on mu üle nii uhke. Kooliajal olin ma väga häbelik ega teadnud, mida tahan eluga peale hakata, nii et nad muretsesid mu pärast. Nüüd aga olen tõestanud, et ma saan millegagi hakkama,» räägib Demi Rose.

2018

Tänaseks on Demi Rose'ist saanud üks Suurbritannia mõjukamaid modelle. Ta aastane sissetulek on hinnanguliselt ca 580 000 eurot, koguvara väärtus 1,8 miljonit ja ta elab pea pool miljonit maksvas majas, vahendab utahplasticsurgerypro.com.

23. mai 2019