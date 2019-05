Kanal 2 ekraanil algab suvi juba 3. juunil

«Malluka suvi maal» alustab Kanal 2s kolmapäeval, 5. juunil kell 21.30.

«Merevaade Matverega» uus hooaeg

Merekaru Marko Matvere suvine seiklussaate «Merevaade Matverega» uus hooaeg stardib 26. juunil.

Ka sel suvel võtab Marko ette uued retked nii maal kui merel, et seigelda kohtades, kuhu tavainimene naljalt ei satu.

Saade annab mitmekülgse ülevaate Eestist kui mereriigist uurides teemasid purjetamisest kalapüügini, ajaloost merekultuurini ja laevaehitusest teaduseni. Olenemata teemast jätkub igasse saatesse humoorikaid hetki, mõnusaid vestlusi ja ilusaid loodusvaateid.

«Merevaade Matverega» uus hooaeg alustab Kanal 2s kolmapäeval, 26. juunil kell 21.30.

Kes helistab, see võidab!

Uus interaktiivne telemäng pakub kõigile televaatajatele võimaluse oma teadmised ja nutikuse proovile panna ja kaasa mängida, et reaalajas sadu eurosid võita. Telemäng «Helista ja võida!» on otsesaatena eetris igal argipäeval kell 8.00 ja 12.00. Vastates lihtsatele küsimustele, on kõigil helistajatel võimalik võita rahalisi auhindu, et oma suve veelgi rohkem nautida saaks!

«Helista ja võida!» alustab Kanal 2s esmaspäeval, 3. juunil.

Kaunitarid ja kelmitarid

Uut pakub Kanal 2 ka kõikidele kvaliteetsarja austajatele. USA põnevusdraamasarja «Saatuslik kelmitar» peategelane Maddie on kaunis ja ohtlik. Aastate jooksul on temast maha jäänud ohtralt ohvreid, kelle süda on purustatud ja vara röövitud.

Tema geniaalne plaan järgmise sihtmärgiga ähvardab aga kokku variseda, kui teda asuvad jälitama kolm eelmist ohvrit, kes on nüüd oma jõud ühendanud, tabamaks nende elud rikkunud naine.

«Saatuslik kelmitar» alustab Kanal 2s kolmapäeval, 5. juunil kell 22.00.

Ka teise uue visuaalselt julge draamasarja keskmes on kaunis noor naine, kes on oma elus küll sootuks teise valiku teinud. Erootiliste sugemetega intrigeeriva draamasarja peategelane on saanud inspiratsiooni päriselust. Brasiilia neiu Raquel Pacheco ehk varjunimega Bruna Surfistinha (Surfitüdruk Bruna) on oma kodumaal Brasiilias tuntuks saanud, kui prostituut, kes pidas oma tööst ja tegemistest blogi. Teismeliste slängis regulaarselt kirja pandud märkmetes räägib ta üksikasjalikult oma igapäevasest elust ja tööst ning väga suur osa kirjapandust on pühendatud tegelemisele klientidega. Tema kirjutatu põhjal on valminud ka see sari.

«Lõbutüdruk Bruna» alustab Kanal 2s kolmapäeval, 5. juunil kell 23.00.