Londonis elavad eestlased peavad jaanipeo juba uuel nädalal

«Londoni eestlaste kogupere jaanipidu toimub juba tuttavas kohas Essexis 01. Juunil. Piduliste päralt on Half Way House pubi avar ja rohelust täis aed suure muruplatsi ja mahuka peotelgiga. Lõkketuli tehakse keset hoovi ning tantsumuusika kestab pea südaööni,» oli kutses kirjas.

Peaesinejaks on ansambel ÖÖ, mis on maailmamuusika ansambel, kuhu kuuluvad Londonis elavad eestlased. Bändi juured põhinevad traditsioonilisel Eesti muusikal, segades kokku elektroonilist- ja arhailist helipilti, luues omanäolist helimaastikku.

Kuna 1. juuni on kummaliselt vara jaanipeo korraldamiseks, eriti arvestades, et Eestis tehakse seda 23. juunil, siis võttis Elu24 Londoni Eesti Seltsiga ühendust ja uuris, miks pidu nii vara on.