Pildid ja video: nagu filmis! Tšehhi ärimees palus Cannes’i punasel vaibal 40 aastat noorema kallima kätt

Kohal olnuid üllatas mees, kes punasel vaibal palus oma kallima kätt. Prantsuse meedia kirjutas alguses, et seda tegi 26-aastase näitlejanna Ophélie Bau kallim, kuid hiljem lükati see teade ümber.

Kant laskus ühele põlvele, ulatas naisele kihlasõrmuse ja küsis, kas ta on nõus temaga abielluma. Aranha vastas jaatavalt, mees pani naisele sõrmuse sõrme ja nad vahetasid kuuma suudluse. Nad lahkusid punaselt vaibalt käsikäes, suundudes filmi «Mektoub, My love: Intermezzo» esilinastusele.

See 2019. aasta film, mis kandideerib Cannes’is Kuldse Palmioksa auhinnale, on järg režissöör Abdellatif Kechiche 2017. aastal linateosele «Mektoub, My Love: Canto Uno». Need filmid põhinevad kirjanik François Bégaudeau romaanidel.