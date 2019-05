Pildid ja video: arheoloogid leidsid USA viimase orjalaeva, mis ligi 160 aastat tagasi uputati

Orjakauplejad tegid kuunariga Clotilda viimase orjade vedamise Aafrikast USAsse Alabamasse Mobile’i 1860. aastal. Selle laeva pardal oli Edela-Aafrikast tänapäeva Benini alalt röövitud 110 meest, naist ja last. See orjaveoreis tehti 52 aastat pärast 1808. aasta seadust, mis keelas uute orjade transportimise USAsse, teatab livescience.com.

1861. aastal lahvatas USAs kodusõda orjandusliku lõuna ja tööstusliku põhja vahel, kestes 1865. aastani. Põhjaosariikide võimude silmis oli lõuna oma orjandusliku põllumajandusega ajast maha jäänud ja põhi nägi orjandust ühiskonna arengut takistavana.

USA põhiseaduse 13. lisa keelas orjapidamise, senat kiitis selle heaks 1864 ja esindajatekoda 1865. See ratifitseeriti kõikide osariikide poolt 6. detsembril 1865 ja selle alusel kuulutati kõik orjad vabaks.

Alabama ajalooühingu andmetel tuli orjakauplejatel laev Clotilda põletada ja uputada, et võimud nende tegevuse jälile ei saaks.

Ajalooühing teatas, et allveearheoloogid leidsid selle laeva. Selle nime ei olnud enam näha, kuid alles olev näitas, et tegemist on viimase orjalaevaga, mida on kaua aega otsitud.

«Oleme ettevaatlikud, me ei loobi niisama nimesid. Kuid merepõhjast pinnale toodud osad ja proovid ning laeva suurus lubavad väita, et see on Clotilda,» sõnas allveearheloog James Delgado, kes juhtis uurimisprotsessi.

Delgado sõnul uuris ta Clotilda kohta olevaid ajaloolisi dokumente, millel olevad andmed laeva suuruse ja uputamispaiga kohta klappisid sellega, mida vee all näha oli. Lisaks oli näha, et see laev oli põlenud. Selle ehitamisel oli kasutatud malmi ja Alabama piirkonnas leiduvat puitu, eelkõige tamme ja mändi.

USA allveearheoloogid teatasid juba 2018, et nad leidsid Clotilda, kuid edasine uurimine lükkas selle ümber.

USA Ferrise ülikooli Jim Crow rassimivastase muuseumi ajaloolaste andmetel oli selle laeva kapten William Foster. Laev kuulus Mobile’i jõukale ärimehele Timothy Meaherile, kes lasi selle ehitada 1856. Koos oma ärikompanjonidega hakkas ta Aafrikas inimesi röövima ja neid orjadena USAsse vedama.

Legendi kohaselt vedas ärimees Meaher kihla, et suudab võime ninapidi vedada ja orje salaja USAsse tuua.

Seinajoonistus orjalaev Clotildast Alabamas Mobile'is, selle laeva kohta kasutatakse ka nime Clotilde FOTO: DAN ANDERSON / EPA/Scanpix

Kuunar Clotilda lahkus Mobile’ist 4. märtsil 1860 ja seilas Aafrika Dahomey kuningriiki Ouidah sadamasse, kuhu jõudis 15. mail 1860. Seal osteti orje ja tagasiteele asuti 24. mail. Clotilda jõudis kodusadama lähedale Mobile’i lahte 9. juulil.

«Juttude järgi said võimud jälile, et Meaher ja ta ärikaaslased tegelevad orjade sisseveoga, kuigi seadus keelas seda. Võimud hakkasid neid jälgima ja tahtsid vahele võtta,» teatasid ajaloolased.

Meaheri käsilased said võimude plaanist teada ja rääkisid sellest laevaomanikule, kes langetas otsuse Clotilda hävitada.

Kuus nädalat laeval olnud orjad toodi ööpimeduses maale ja sadamast kaugemal olnud laev süüdati, jättes mulje, et sellel tekkis ootamatult tulekahju. Laeval olnud müüdi istandustesse orjadeks ja Meaher teenis koos kompanjonidega nende müügist kena summa.

Pärast USA kodusõja lõppu ja orjade vabastamist asusid Clotilda pardal USAsse jõudnud aafriklased elama Alabamas asuvasse Plateausse, kus asutasid oma linnajao, mis sai nimeks Africatown.

Alabamas Plateau's asuv Africatown, mille asutasid orjalaevaga Clotilda USAsse jõudnud aafriklased, kes pärast orjuse kaotamist 1865. aastal said vabaks FOTO: Julie Bennett / AP/Scanpix

«Kui oli võimalik, siis nad vältisid valgeid, sest valged olid neid orjastanud. Neist said pärast vabanemist väikefarmerid, kuid oli ka neid, kes hakkasid tegelema äriga ja läksid õppima,» sõnasid Alabama ajaloolased.

Cudjo Lewis, aafrika nimega Kazoola, elas Clotilda pardal USAsse jõudnutest kõige kauem ja suri 1935. aastal.

Ta rääkis oma kinnipüüdmisest, orjaks müümisest ja vabanemisest USA tuntud mustanahalisele inimõiguslasele, kirjanikule ja USA presidentide nõunikule Booker Taliaferro Washingtonile (1856 – 1915).

Clotildaga USAsse jõudnute järeltulijate teatel on nad selle laeva leidmist oodanud, sest see aitab nende perekondadel lõpetada valusa peatüki.

Pilt orjalaev Clotildast FOTO: DAN ANDERSON / EPA/Scanpix

Ajaloodokumentide kohaselt veeti 17.sajandi algusest kuni 1860. aastateni Aafrikast USAsse üle 400 000 inimese, kellest said orjad.