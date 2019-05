ELU24 INTERVJUU Vene tantsija Katrin Gajndr tahab kodumaal burleski populariseerida

Moskvast pärit burleskitantsija Katrin rääkis tantsu ajaloolisest taustast. «Burlesk pärineb 19. sajandist. See oli minevikus justkui striptiis. Tol ajal ei saanud naised teha kõike, mida tahavad. Nad olid kodus ja pidid süüa tegema ja lapsi saama, kuid rohkem mitte midagi. See oli naistele midagi uut. Naised hakkasid laval rääkima,» kirjeldas Katrin.

«Mul on show Moskvas. Mõned minu kolleegid osalevad festivalidel ja showdes. Me töötame selle nimel, loomulikult. Me tahame seda muuta,» sõnas ta.

«Mõne inimese jaoks on see lihtsalt striptiis ja mitte midagi erilist. Kuid teiste jaoks on see ilus, ja nagu ma ütlesin, suur show, nagu varietee,» täpsustas ta.