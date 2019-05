Helen Adamson vallutas maailma kõige madalama punkti

View this post on Instagram

Meie Eestimaa kõige kõrgem punkt on 318m, reisil käies on alati tore öelda, et see on meie mägi 😁 Aga kõige kõrgem päris mägi mille mina vallutasin oli Etna Sitsiilias ja selle kõrguseks on 3326m. ☆ Nüüd saan öelda, et olen vallutanud ka kõige madalama punkti meie maa peal. Üks minu unistus oli külastada Surnumerd mis asubki -430m merepinnast. ☆ Ja see kogemus oli tõesti ootamist väärt. See on uskumatu kui eriline tunne oli Surnumeres hulpida! Minu esimene reaktsioon oli naermine, sest see oli sürreaalne, et ma jäingi pinnale hulpima 😁 ☆ Huvitav fakt mille peale ma enne ei mõelnud kuni meil droom vette kukkus, et Surnumerest on põhimõtteliselt võimatu midagi välja tuua, sest sukelduda ei saa! ☆ Surnumere Ein Bokeki rand on see koht kuhu ma väga tahaksin tagasi minna ja olen kindel, et see soov saab lähiaastatel täidetud 😊 #airbaltic #einbokek #deadsea 📸@kairesaarep