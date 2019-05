Laura Kõrgemäe nostalgitseb: lapse saamisel läheb nartsissism aknast välja

«Lapse saamine paneb sind mõistma kui oluline elu on, nartsissism läheb aknast välja. Taevas maa peal vaatab minu väikese poja üle. Sel hetkel, kui ta sündis, teadsin ma, et kui ma ei tee elus enam midagi muud kui olen ema, siis on minuga kõik korras,» kirjutas Laura Kõrgemäe pisipoja pildi juurde.