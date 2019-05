Video: 100-kilogrammine mõõkkala hüppas paati, vigastades kalastajaid

Merel kalastanud mehed teatasid rannavalvele, et nad on vigastatud ja rannavalvehelikopter viis nad haiglasse.

«Neil oli õnne, et nad elus on, sest mõõkkalade rünnakud on ohtlikud. Eriti palju õnne oli sellele vennal, kelle õlg nagu mõõgaga läbi torgati,» sõnas New South Walesi vetes kalapüügiretki korraldav Stan Young.