Prantslanna palub abi alasti pilte sisaldava fotoaparaadi leidmisel

Blond kaunitar palus inimestel silmad lahti hoida Sky saare Sligachani teenindusjaama juures, kuhu ta kaotas ära LUMIX GX80 fotoka, vahendas The Sun . Vabakutseline veebitoimetaja oli eelmisel neljapäeval teinud seal väikese pausi, et loodust imetleda, aga kui ta lahkus, siis unustas kaamera kaasa võtta.

Lily tegeleb kunstiprojekti kokkupanemisega, et suurendada teadlikust rinnavähist. Projekti jaoks on ta teinud mitmeid pilte paljast ülakehast Austraaliast, Taist ja nüüd ka Šotimaal.

Naine palus: «Ma olen niivõrd üllatunud šotlaste lahkusest, et ma usun, et kui nad leiavad mu kaamera, siis nad on valmis selle omanikule tagasi andma ... aga neil võib olla raskusi minu leidmisega.»

«Fotokaameras olevad pildid on mulle väga tähtsad. Ma olen alates 2017. aasta novembrist täis kohaga rännanud ning teinud projekti «Lily». Minu eesmärgiks on avaldada raamat nende piltidega, et naised saaksid sellest jõudu, julgust ja enesekindlust olla vabad ja teha, mida nad tahavad. Ma tahan ka rinnavähi osas teadlikust tõsta. Minu vanaema pidi selle vastu võitlema ja see on ka põhjus, miks ma topless pildid valisin.»