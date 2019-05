Näitlejatar astus vastu internetitrollidele, kes ta pisipoega narrisid

Curry postitas hiljuti Instagrami perepildi. «Lõputult uhke nende meeste üle. Jumal pakub jätkuvalt me perele armu ja halastus ning me oleme nii tänulikud. Asi pole võitudes ja kaotustes, asi on perekonnas,» kirjutas ta pildiallkirjaks.

Pildil hoiab näitlejatar süles ka oma 10-kuust poega Canon W. Jack Curry't. Seepeale uuris üks naisterahva sotsmeedia jälgijatest otsekoheselt: «Kas sa oled taas lapseootel?»

Mispeale naljatles näitleja: «Kindlasti mitte. Mu 30 naelane (umbes 14 kilogrammi - toim) poeg murrab lihtsalt igal pildil mu selja.»

Stephen Curry ja Ayesha Curry lastega. 2016. FOTO: Scanpix / AFP

Mõned Instagrami kasutajad võtsid Ayesha kommentaari aga liiga tõsiselt ning leidsid, et neil on õigust kommenteerida naise pisipoja keha ja kaalunumbrit.

«Kui see laps on 30 naela, siis on tal tõsised terviseprobleemid,» targutas üks tarkpea kommentaariumis.

«Vabandage? Ei. Lihtsalt ei,» kirjutas seepeale Curry ning andis mõista, et see teema on lõpetatud.