Troonipärimine tekitas paksu verd ja sõdasid nii «Troonide mängus» kui keskaegses Euroopas

Bran Starki valimine kuningaks oli postiivne otsus, sest nagu «Troonide mängus» näha oli, tekkis võitlus just sellest, et kes on seaduslik pärija ja kellel on õigus troonile. Ei ole teada, mis ootab uue valitsejasüsteemi kehtestamise järgselt Westerosi, kuid ajaloost on teada, et troonipärimine võib tekitada suuri vastuolusid, mille lahendamine nõuab võitlust ja aega.