ESIMEST KORDA AVALIKKUSE EES: blond, brünett ja punapea - teie ees on Eesti uus tüdrukutebänd Little Mess!

Tanja Mihhailova-Saar räägib, et uut tüdrukutebändi kokku pannes pöörati tähelepanu kõigele, eriti aga tüdrukute tantsu- ja lauluoskusele. «Loomulikult lauluoskus oli esmane, kuna mulle meeldib, kui inimesed laulavad otse ja mitte fonogrammi saatel. Ma teen seda ise ka ja nõuan sama ka oma tüdrukutelt,» tunnistab Tanja.

Ka jagub Tanjal uue bändi osas vaid häid sõnu. «Nende lauluoskus on suurepärane, tantsuoskus on suurepärane. Nad klappisid omavahel väga hästi,» selgitab Tanja ja lisab, et ka visuaalselt kukkus välja nii, et tüdrukud on kõik enam-vähem sama kasvu.

«Laval on oluline see, et bändi vaadates tekiks ka bändi tunne.»



Tüdrukutebändi saab laval näha juba varsti, hetkel salvestatakse esimest singlit ja peagi ilmub ka esimene muusikavideo. «Esimesed kontserdid on peaaegu paigas, aga kuna need pole veel kinnitatud, me praegu neid ei avalda,» jääb Tanja salapäraseks.



Bändi kuuluvad Johanna, Karmel ja Viktoria, keda kõiki ühendab armastus muusika ja tantsimise vastu.

Johanna-Elise Kabel (vasakult), Karmel Üksvärav, Viktoria Koljagina ja Tanja Mihhailova-Saar. FOTO: Konstantin Sednev / Postimees Grupp





Karmel Üksvärav (22):

«Olen sellisest armsast maakohast pärit nagu Lihula. Mõned aastad tagasi otsustasin pakkida oma kotid ja tulla Tallinnasse unistusi täitma. Praegu aga avardan oma silmaringi müügitöös ja selle kõrvalt käin tihedasti tantsutrennides. Harrastan erinevaid tantsustiile ning arendan end lauljana WAF-koolis.»



Johanna-Elise Kabel (18):

«Tulen väikesest külast Jõgisoolt, kus üles kasvasin ning lõpetan hetkel Saku Gümnaasiumi. Vabal ajal olen laste tantsuõpetaja SaChe tantsukoolis ja tantsija Showstoppersis. Osalen iga aasta muusikalides, peamiselt Kaarel Orumägi juhatusel ENMT-s, kuid ka Kaari Sillamaa muusikaliteatris ja Saku Gümnaasiumi muusikalides. Selle aasta suvel mängin Kaarel Orumäe ja Kärt Antoni muusikalis «Sofia» peategelase manageri Stacy-t.»



Viktoria Koljagina (29):

«Olen pärit Maardust, kus lõpetasin gümnaasiumi ning ka muusikakooli klaveri erialal. Ülikoolis aga õpisin hoopis majandust. Paar aastat elasin Inglismaal, mis olid toredad ja seiklusrohked aastat, kuid igatsesin ikka kodu järel. Hetkel töötan rahvusvahelises ettevõttes siseaudiitorina. Enne Little Messi olen laulnud erinevates live cover-bändides.»

Kas nad on valmis ka pöörasuseks, mida tüdrukutebändis osalemine endaga kaasa toob? «Eks me ei tea, mida oodata. Tundub, et see saab olema üks äge karusell,» sõnab Johanna.

«Eks näha ole, kuidas vastu peame. Praegu on tohutu ootusärevus, väga ootame,» lisab omaltpoolt ka Karmel.

Kahtlemata kaasneb kuulsusega ka negatiivne tagasiside. Kas nad on ka selleks valmis? «Aga mis teha... Meid on kolm, saame kuidagi hakkama - jagame seda,» sõnab Viktoria.

Tüdrukud on küll äsja tuttavaks saanud, ent usuvad juba, et neist saavad suured sõbrannad. «Me oleme üksteist nüüd paar korda näinus ja iga kord on niimoodi, et naeratus on näol.»

«Tunnen, et kui me oleme koos laval, siis me saame üksteist toetada ja ma arvan, et meil tuleb tore aeg koos,» tunnistab Johanna.

«Kasv ka lubab olla koos,» naerab Viktoria.