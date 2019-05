Video: Austraalia lõunaosas nähti «langevat tähte»

Meteoor, rahvakeeles «langev täht», on Maa tamosfääri sattunud meteoorkeha põhjustatud valgus-, heli-, elektri- ja teiste nähtuste kompleks. Kui meteoorkeha jääk langeb maapinnale, siis seda nimetatakse meteoriidiks.

Inimesed kirjeldasid, et valguskera langemise ajal oli keegi nagu väga võimsa lambi süüdanud.

«Nägin «langevat tähte», kuid minu arvates oli veel teine selline. Ma ei saanud kohe aru, mis see oli, kuid siis mõistsin, et mingi kosmosest pärit objekt langes Maale,» sõnas end Andrewks nimetanud mees.

Paljud kirjeldasid, et pärast valguskera kadumist oli taevas näha oranžikaid toone.

Kaader Lõuna-Austraalia Mount Gambier politsei turvakaamera lindistuselt. Paremal on näha suurt valguskera

Meteoorist tehtud videoid ja fotosid näinud teadlaste arvates oli see kosmiline külaline vaid täringu suurune.

«Oli kohe saada aru, et see oli meteoor. Tegemist on asteroidist pärit väikese osaga, mis sattus Maa atmosfääri, kus ta langedes kiiresti lagunes, tekitades valgus- ja heliefekti,» selgitas astronoom David Finlay.