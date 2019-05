Prints Harry pojal on 2,5-aastane nimekaim

Väljaande Hello teatel on kahe nädala vanusel poisil nimekam, kelle nimi on Archie Harrison Windsor ja kes on 2,5-aastane.

Vanema Archie ema Emma Kilgour sõnas, et ta ei uskunud kohe, kui kuulis, mis sai kuningliku pere uus liige nimeks.

«See oli minu jaoks üllatus. Arvasin, et Harry ja Meghan panevad oma pojale traditsioonilised kuningliku pere poisinimed, kuid nad panid samad nimed, mis on minu pojal. Nad ei teadnud varasemast, et minu poja nimi on Archie Harrison. Valisin pojale need nimed, kuna Ühendkuningriigis ei ole need levinud,» sõna ema.

Kilgouri sõnul on tal siiski hea meel, et ta pojal on kuningliku pere Archie Harrisoniga samad eesnimed.

Prints Harry ja Sussexi hertsoginna Meghan tutvustamas 8. mail oma poega Archie Harrison Mountbatten-Windsorit FOTO: Dominic Lipinski / PA Wire/PA Images/Scanpix

Ilma aadlitiitlita Archie Harrison Windsor sai eesnime Archie oma isa vanaonu järgi. Teine eesnimi Harrison on pärit ema suguvõsast ja see on mugandus nimest Harris. Perekonnanimi Windsor on pärit isalt.

Kilgouri teatel kutsuvad sugulased ja sõbrad nüüd ta väikest poega hellitavalt printsiks.

Ema sõnul on laps saanud aru, et on veel üks temanimeline ja kui lapselt ta nime küsitakse, siis ütleb ta kogu nime: Archie Harrison Windsor.

Arvatakse, et kuna kuninglik beebi sai nimeks Archie, siis muutub see popiks nimeks.

Populaarsed on ka nimed George, Charlotte ja Louis. Neid nimesid kannavad prints Williami ja Cambridge’i hertsoginna Catherine’i lapsed.