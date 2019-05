Kus on austus? Marko Reikop näeb rongitragöödiast rääkides välja nagu Brunei sultan

Arvestades traagilist asjaolu, mis selle teema taas aktuaalseks tegi, tundus saatejuht Marko Reikopi riietus ebasobiv. Kas nüüd just moepolitsei vaja kutsuda on, aga tõsisel ja vajalikul teemal rääkides riietuda nagu Brunei sultan on ebasobiv ja intervjueeritava osas lugupidamatu.

Saates selgus, et nii Marko Reikopi kui Grete Lõbu riietus on tingitud peagi toimuvast ERKI moeshowst. 25. mail Tallinnas toimuval üritusel ülesastuvad disainerid Karin Kreek, kes tegi Gretel seljas olnud kostüümi, ja Katrin Aasma, kes tegi Reikopi kostüümi, demonstreerisid oma töid. Aasma sõnas, et see riietus on inspireeritud kapsapõllust ning selle nimi on «hernehirmutis».