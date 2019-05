Roald Johannson toob ekraanile ägedad Eesti pered ja persoonid üle kogu maailma

«Mind isiklikult on alati inspireerinud inimesed, kes on võtnud saatuse enda kättesse ja teinud midagi sellist, mida enamus meist, ei julgeks kunagi teha. Astuda see samm, jätta seljataha oma kodumaa, oma lähedased ja sõbrad, ning tulla õnne otsima mujale, väga kaugele oma kodumaast,» rääkis Roald Johannson tänases Reporteris, tutvustades oma uut saadet.