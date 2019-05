Stig Rästa Iisraelist tagasi ja juba tegeleb uue projektiga

Kupee on auto keretüüp, millel on kinnine katus ja kaks ust ning üks või kaks istmerida. Erinevalt luukpärast on kupee tüüpi autol pagasiruum ja salong eraldatud kinnise vaheseinaga.

Kristjan Hirmo pakkus Stigile välja, et see võiks kasutada vana vene veokat Gaz 52-te. Stig ütles, et see on liiga väike. Hirmo järgmine pakkumine oli hirmsuur Liebherr veokas. See oli Stigi reaktsiooni arvestades täpselt see, mida vaja.