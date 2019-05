Eurovisioonil viimaseks jäänud britid süüdistavad ebaedus Brexitit

Michael Rice ütles ise The Sunile, et isegi kui Gary Barlow või Elton John oleksid tänavu lauluvõistlusest osa võtnud, siis ei oleks Suurbritannial paremini läinud. Rice ise usub, et asi on Brexitis. Temaga on nõus ka mitmes brittidest Eurovisiooni fännid.

Aga britid ei ole enam kui kümme aastat jõudnud esikümnesse ning viimane võit ulatub 20 aastat tagusesse aega. Seega on kaotustejada ulatunud kaugemale kui David Cameroni korraldatud referendum, mis viis Brexitini.

BBC tõi välja neli põhjust, mis võivad brittide ebaedu taga olla.

1. Brexit

Täpsemalt poliitika. Kui paljud eurooplased arvasid, et brittide soov Euroopa Liidust lahkuda oli nende viis Euroopale keskmist sõrme näidata, siis arvavad mitmed, et Suurbritanniale antavad vähesed hääled on eurooplaste vastusõna.

Aga kui vaadata statistikat, siis asi nii ei ole. Suurbritannia kolme aasta keskmine koht enne referendumit oli 22. ja kolme aasta keskmine pärast referendumit on 22.

Paljud kriitikud leiavad, et vastumeelsus brittide osas läheb kaugemale. Telekriitik Kevin O'Sullivan sõnas: «See on sellepärast, et me ründasime Iraaki. See on Afghanistani pärast. Eurovisioonil osalejate jaoks oleme me Ameerikale kõige lähem asi ja nad vihkavad meid.»

Väljaande The Spectator toimetaja Fraser Nelson aga ei taha poliitikat süüdistada. Tema ei usu, et Holland võitis poliitika pärast, vaid sellepärast, et neil oli hea laul. Nelsoni arvates peaks britid lõpetama poliitika süüdistamise riigi ebaedu selgitamiseks, sest nii nad ei suuda kunagi leida hea kvaliteediga lugu, mis rahvusvahelisel areenil ei põruks.

2. Valimisprotsess

BBC vastutab Suurbritannias selle eest, kes neid Eurovisioonile esindama läheb. Pärast järjekordset ebaedu on avalik-õiguslikule korporatsioonile esitatud nõudeid asja tõsisemalt võtma. Üheks nõudeks on rangemate nõudmiste esindamine.

Grammy võitja Steve Levine sõnas BBC hommikuprogrammis, et kui nad tahavad võita, siis nad peavad rohkem ressursse kasutama hakkama. Nelson on sellega nõus ja lisas, et Suurbritannia ei püüagi head esinejate leida.

«Mida külvad, seda lõikad,» ütles Nelson.

Holland võitis laupäeval pärast 44 aastast vaheaega. Eurovisiooni ekspert Paul Jordan sõnas, et Holland kaasas laulu loomise ja valimise protsessi professionaalsed plaadifirmad, ning lisas, et Suurbritannia peaks sama tegema.

3. Esineja

Briti tippesinejad ja laulukirjutajad ei taha Eurovisioonile minna. Nende silmis ei ole Eurovisioon väga hea kuvandiga ning seal ebaõnnestumine oleks nende jaoks õudusunenägu.

Levine sõnas, et aastakümneid tagasi osalesid Eurovisioonil oma ala tipud. Ja kui Suurbritannia tahab taaskord lauluvõistluse tippu jõuda, siis nad peavad kasutama parimaid lauljaid, laulukirjutajaid ja laule.

Nelson lisas, et Suurbritannia on kõige suurem laulude importija. Terve nende riik kubiseb muusikalisest talentidest, aga ometi ebaõnnestub riik aasta aastalt kõige suuremal mitte spordi võistlusel.

4. Laul