Eestlanna räägib seksist Stormy Danielsi advokaadiga: see oli nagu soolaküpsise söömine, sul ei isuta selle järele, aga sööd, kui arst käsib!

Intervjuus kirjeldab Mareli, kuidas advokaat Michael Avenatti kinnisideeks sai kuulsus ning et mees unistas Ameerika Ühendriikide presidendiks saamisest.

Samuti avalikustab eestlanna, et Avenatti olevat talle näkku naernud, kui naine avaldas, et soovib ettekandjana tööle asuda. «Mareli, kas sa tead ka, kellega sa deidid?» olevat mees seepeale uurinud.

Pornostaar Stormy Daniels esitles Las Vegases oma raamatut. Pildil on Daniels ja advokaat Michael Avenatti, keda süüdistati eestlanna kallal vägivallatsemises. FOTO: Zuma Press/AFP/Scanpix

«Kuidas saab Ameerika Ühendriikide järgmine esileedi töötada ettekandjana?» meenutab Mareli mehe sõnu.

«Mis ettekandja töös halba on?» arutleb Mareli intervjuus. «Ma oleks hea meelega mistahes tööd teinud, selles pole midagi häbiväärset.»

«Ta lihtsalt ei lasknud mul seda teha, ta polnud sellega rahul. See oli tema imidži jaoks liiga oluline, et ma sellest ideest eemale hoiaks,» selgitab eestlanna.

Mareli sõnul oli ta esialgu mehe üle väga hea meel ja ta tundis uhkust, ent mõistis peagi, et mõte presidendiks saamisest muutus Avenatti jaoks kinnisideeks. «Ta tahtis kõikvõimalikke intervjuusid. Ta käis CNN-is üle 20 korra ja rääkis ikka ja jälle sama asja.»

«Ta vastas ajakirjanike kõnedele päevad ja ööd ning me käisime ajakirjanikega õhtusöökidel. Näiteks käisime me New Yorgis õhtusöögil koos Anderson Cooperiga.»

«Ta armastas tähelepanu ja oma peas oli ta kindel, et temast saab president - ma ütlesin talle, et need on luulud.»

Kuvatõmmis videost: Mareli Miniutti lühifilmis. FOTO: Youtube/Circle Of Life Films

Mareli, kes tegi pisikese rolli ka filmis «Ocean 8», selgitas, et nende suhte edenedes hakkas mees temaga halvemini käituma. Eestlanna sõnul oli mees agressiivne, kontrolliv ja manipuleeriv.

Ka avaldas Mareli, et nende seksielu oli keskpärane. «See on nagu soolaküpsiste söömine,» selgitas ta. «Sul ei isuta nende järele, aga sööd, kui arst ütleb, et pead seda tegema.»

Ka pajatas Mareli briti väljaandele, et Avenattil oli magamistoas ka probleeme. «Tal oli stressirohke elu, seega ma peitsin oma pettumust.»

«Me suhe oli alguses palju ilusam, aga arvan, et kuulsus hakks talle pähe,» võttis eestlanna suhte kokku.

