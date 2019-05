Video: 7000 elanikuga Taani väikelinna kerkib Lääne-Euroopa kõrgeim ehitis

Selle taga on kõige rikkam taanlane, Bestseller rõivafirma omanik Anders Holch Povlsen, kes Sri Lanka terrorirünnakus kaotas kolm last, teatab iltalehti.fi.

Bestseller-tårnet, mida tulevikus on näha 60 kilomeetri kaugusele, peaks valmima 2023. Taani ehitatav tornhoone on Londoni kõrgeimast ehitisest Shardist kümme meetrit kõrgem.

Povlsen koos perega oli lihavõtete ajal Sri Lankal puhkamas, seal leidis siis aset terrorirünnak, võttes temalt ta ja naiselt Annelt kolm last. Vaid üks neljast lapsest jäi ellu.

See ei ole juhus, et pilvelõhkuja kerkib Brandesse, kuna Povlseni isa asutas Bestseller firma seal ja selles linnas asub ka firma peakontor.

Samas on Brandes neid, kelle arvates see kõrghoone nende õdusasse väikelinna ei sobi.

«Brande inimestele ei meeldi see uusehitis, sest see rikub nende idüllilise linnapildi. Kuid nad ei julge kritiseerida, sest koos sellega tekivad sinna uued töökohad. Igatahes mina ei taha metsas jalutades kõrghoonet näha,» sõnas seal elav arhitekt Trine Krammer.

Euroopas on Taani kerkiv Bestseller-tårnet oma kõrguselt viies. Kõige kõrgem on Venemaal Peterburis asuv Lahta keskus, mille kõrgus on 462 meetrit ja kuhu tuleb maagaasiettevõtte Gazpromi peakontor.