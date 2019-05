Roald üllatab Kanal 2s uue hittsarjaga

«Sügisest alustab Roald Johannson uues kuues uut autorisarja, millele loodame sarnast positiivset vastukaja, nagu on Roaldi tegemised seni saanud. Konkurendi info, nagu lõppeks Roald Kanal 2ga koostöö, on selgelt pahatahtlik ja klaviatuurist imetud klikimagnet,» selgitas Kaljas.

Roald Johannson kinnitas Elu24, et tegu oli tema enda initsiatiiviga: «See oli puhtalt minu idee, minu initsiatiiv. Me oleme kolm aastat teinud ränkraskeid saateid karmidel sotsiaalsetel teemadel ja ma tundsin, et oli aeg joon alla tõmmata.»