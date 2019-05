Seinatennise võistluse võitja auhinnavibraatorist: see on seksistlik

Naistevõistluse võitnud Elisabet Sadó kommenteeris, et ta sai auhinnaks vibraatori, mis viitab, et naissportlastesse suhtutakse üleolevalt ja seksistlikult.

«Kuidas keegi saab midagi sellist auhinnaks anda? See on meeste arusaam, et naised on vaid seksiobjektid,» teatas hispaanlanna.