Endine lapspruut Courtney Stodden avalikustas, kuidas 16-aastaselt abiellumine talle mõjus

Stodden tunnistas avameelses videos, et on aastate jooksul oma depressiooni varjanud. Ta sõnas oma fännidele ka, et on nüüd vaimselt «palju paremas kohas» ning sõnas, et inimesed, kes samuti depressiooni all kannatavad «ei ole üksinda».

Ta tunnistas: «Ma tundsin end nõrgana. Ma olen end tundnud veidra ja ebanormaalsena, sest ma tundsin suurt kurbust ja mul olid pidevalt kurvad mõtted,» selgitas Stodden, kes tänase päevani depressiooniga võitleb.

«Iga päev on raske, seega tahan teile väga palju armastust saata.»

Samuti rääkis ta videos pisut rohkem ka oma elust, mil ta abiellus 50-aastase Hollywoodi näitleja Doug Hutchisoniga, olles ise vaid 16-aastane. Ta kirjeldas oma toonast elu kui «sõitu ameerika mägedel».

«Täna, kaheksa aastat tagasi abiellusin ma 16-aastaselt. See on olnud pöörane seik. See on aeg, mil ma sain tuntuks, võtsin osa tõsielusarjadest ja minust sai põhimõtteliselt staar.»

«Kõik see on mu jaoks täielik ajuk**p olnud.»

Courtney sõnas, et muusika, kirjutamine ja teraapia on aidanud tal depressiooniga toime tulla. Ka kinnitas naisterahvas, et tunneb end nüüd kõvasti paremini kui varasemalt.