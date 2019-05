Pildid ja video: DNA-test tegi tavalisest mehest jõuka pärija

Cornwallis Helstoni lähedal asuv Penrose’i mõis on Rogersi suguvõsa käes olnud alates 18. sajandist. 1974. aastal andis see suguvõsa osa neile kuuluvast maast ja hoonetest hallata kultuuripärandiga tegelevale organisatsioonile National Trust, saades vastutasuks õiguse elada selles mõisas veel 1000 aastat.

Jordan Adlard Rogers sõnas pärast päranduse saamist meediale, et juba teismelisena ta kahtlustas, et Charles Rogers võib ta isa olla, kuid mõisaomanik keeldus aastaid DNA-testist.

Kuid pärast jõuka mehe surma DNA-test siiski tehti ja see kinnitas, et Jordan Adlard Rogers on mõisaomaniku poeg. Kuna ametlikult lastetu mehe ema, isa ja vend olid surnud, siis sai Jordan Adlardist vara ainus pärija.

«Mulle on öeldud, et küll mul vedas. Tahaksin siiski minna ajas tagasi ja vestelda oma isaga silmast silma ning öelda talle, et olen tema poeg. Võimalik, et siis oleks ta valinud teise, mitte narkootikumide tee,» sõnas pärija.