Laulja Maian solvas Jaak Madisoni kuuldes kogemata EKREt

Laulja Maian jagas Instagrami vahendusel halenaljakat seika sellest, kui ta täna valmimas käis. Selle ajal läks tema tehtud nali vett vedama, kui ta kogemata EKREt solvas.

«Käisin täna hääletamas. Solarises on kolm valimiskabiini. Mina otsustasin seekord hääle anda kirjalikult. Ehk ma kirjutasin paberi peale oma hääle. Aga siis ... mina olin ühes kabiinis ja mu sõber oli teises kabiinis. Ja kui ma andsin oma hääle ära, siis ... ma läksin sõbra kabiini taha, mitte ei läinud vaatama, keda tema valib, sest see on iga inimese enda isiklik otsus,» rääkis Maian.

Maian solvas kogemata EKRE-t ja Jaak Madisoni FOTO: Kuvatõmmis Instagramist

Ta jätkas: «Aga ma ütlesin niisama naljaga talle, et ... t**a, sorry ... et kui sa valid EKRE, siis sa oled nõme vend. [...] Tuleb siis sõber kabiinist välja ja ütleb, et Jaak Madison on su kõrval kabiinis. Kui keegi ei ole poliitikast huvitatud, siis Jaak Madison on EKRE kandidaat. Ja ma ütlesin kõva häälega tema kuuldes, kui sa EKRE valid, siis sa oled nõme vend. Võib-olla ütlesin nats koledamini seda.»