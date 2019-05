Video: tänavusel Jõulugalal ülesastuv Hollywoodi staar Robert Davi tegi eestlastele videotervituse

Kahel korral Eestis täissaalidele kontserte andnud Robert Davi on ennekõike tuttav Bondi filmist «Luba tappa» ning aegumatust märulist «Visa Hing», samuti seriaalidest «Tähevärav», «CSI», «Seaduse nimel» ja «Portreteerija». Kuid lisaks on Davi oma enam kui 40 aastat kestnud karjääri jooksul üles astunud veel paljudes Eesti vaatajate jaoks tuttavates filmides ja seriaalides.

Davi, kelle erilist häälekõla hinnati juba kooli- ja nooruspõlves, hakkas teadlikult laulmisega tegelema selle kümnendi alguses. Esimese asjana tegi ta kummarduse oma heale sõbrale Frank Sinatrale, kellega Davi kohtus võtteplatsil 1977. aastal. Davi Frank Sinatra laulude album «Davi Sings Sinatra - On The Road To Romance» pälvis rohkelt tunnustust ja jõudis kohe ka Billboardi jazzi edetabeli esikümnesse.