Eesti eurotiimi liige väidab, et teda koheldi Iisraeli lennujaamas alandavalt

Eesti delegatsiooni välismaalasest liige sõnas, et teda koheldi Iisraeli lennujaamas halvasti, ja lisas, et ta ei ole ainuke, kirjutas Times of Israel. Austraallasest Eesti delegatsiooni kõneisik Liam Clark ütles kohaliku meedia vahendusel, et teda küsitleti Ben Gurioni lennujaamas ligi 70 minutit, ning peeti kinni nii kaua, et ta oleks peaaegu lennust maha jäänud.