Miks hertsoginna Meghan end poja sünnitunnistusel just nii tituleeris?

Briti meedia teatel ei saanud kuningliku pere uus liige nende vanemate soovi kohaselt mitte ühtegi tiitlit, küll aga üllatas see, et ema tituleeris end poja sünnitunnistusel printsessiks.

Ühendkuningriigi sünnitunnistusel on lapse nimena kantud Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Isa kohta on kirjutatud His Royal Highness Henry Charles Albert David, Duke of Sussex (Tema kuninglik kõrgus Henry Charles Albert David, Sussexi hertsog). Ta amet on Prince of the United Kingdom (Ühendkuningriigi prints).

Prints Harry ja hertsoginna Meghan pisipoeg Archiega 8. mail 2019 FOTO: Dominic Lipinski/SIPA/Scanpix

Ema kohta aga Rachel Meghan, Her Royal Highness, The Duchess of Sussex (Rachel Meghan, Tema kuninglik kõrgus, Sussexi hertsoginna), kuid ema ametiks on Princess of the United Kingdom (Ühendkuningriigi printsess).

Samuti on kirjas ema sünnikoht Ameerika Ühendriigid Calofornia ja ta sünninimi Markle.

Ära on toodud ka Meghani ja Harry kodune aadress: Frogmore Cottage Windsor Castle SL4 2JG.

Kritiseerijate sõnul ei ole Meghan sünnilt printsess ja see ei saa olla ka tema ametinimetus.

«On 21. sajand ja aasta 2019. Printsessi kasutamine ametinimetusena on ajast ja arust. See jätab Meghanist, kes on kogu oma elu palju tööd teinud ja pingutanud, lullilööja ja tõusiku mulje. Ta on toonud kuninglikku perekonda uusi tuuli, mitte ei ole sajanditepikkuseid traditsioone võtnud küsimusi esitamata ja uurimata omaks,» sõnasid kritiseerijad.

Nad lisasid, et Meghan oleks poja sünnitunnistusele võinud oma ametina märkida näiteks filantroop või humanitaartöötaja, sest ta tegeleb nii oma varasemate kui ka kuningliku pere poolt talle antud heategevusprojektidega. Või ka näitlejanna, kes ta varem oli.

Prints Harry ja ta naine, Sussexi hertsoginna Meghan 11. märtsil 2019 Londonis rahvaste ühenduse sündmusel FOTO: Anwar Hussein / EMPICS Entertainment/Scanpix

«Kui Meghanile ja Harryle sünnib teine laps, siis tasuks Meghanil mõelda, mida ta siis lapse sünnitunnistusele oma ametiks kirjutab. Kuna lapse isa on sünnilt kuningliku pere liige, siis tema saab oma ametiks panna prints, kuid pigem ta vist ei paneks paneks. Meghani ja Harry eesmärgiks on olla tänapäevane pere, kes soovib oma eraelu ja avaliku elu vahele piiri tõmmata. Mõnes mõttes on nad seda juba teinud,» leidsid kritiseerijad.