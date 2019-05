Egüptoloogi sõnul lahendas ta mõistatuse, miks vaaraod lasid hauakambritesse valeuksi ehitada

«Ülikute matmispaikades on mitmeid valeuksi, mis näevad välja nagu pärisuksed. Need ehitati, et hing saaks vabalt kahe maailma vahel liikuda. Neile valesissepääsudele on sageli joonistatud sinna maetu ja ta pereliikmeid. Samuti on sõnum hingede jaoks, et kui nad soovivad näha, mis elu siinpool elatakse, siis saavad nad teispoolsusest valeukse kaudu tagasi tulla. Hauaröövlid ja ka 20. sajandi alguse arheoloogid neile nüanssidele tähelepanu ei pööranud ja said petta,» sõnas egüptoloog.