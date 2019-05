Spämmikirjad pakuvad võimalust voodielu parandada ning hambaarstile minekust pääseda

Spämmikirjad on peidetud tihti nutikate ja halenaljakate kirjade sisse. Kõik, kellel on e-post, on saanud kunagi spämmikirja. Kirjade sees pakutakse mitmesuguseid tooteid ja teenuseid, mis kirjasaaja elu paremaks teevad. Kirjale endale vajutamine probleeme ei valmista, aga selle sees olevatele linkidele küll.

Ärge tehke seda!

Paljud elektroonilise kirja pakkujad suudavad spämmi ise tuvastada ning selle postkastist eemaldada, aga väiksemate turvaraamidega pakkujate puhul tuleb seda ise teha.

Olen üle 15 aasta kasutanud mail.ee keskkonda kuuluvat meiliaadressi. Kui see kunagi Everyday juurde käiva e-postkastina alustas, siis oli see oma aja üks populaarsemaid ja parimaid. Aastate möödudes tulid teised, turvalised, rahvusvahelised elektrooniliste kirjade vahendamist pakkuvad portaalid ning mail.ee kadus unustuste hõlma. Portaal on end püüdnud aastate jooksul elustada ja turvalisemaks muuta, lisades juurde ka mitmeid teenuseid, mida inimestel võiks vaja minna, nt kohtinguportaal, uudised ja ilm.

Mail.ee'l on liikmeid veel küll ja küll ning lõpetamise märke pole näha, aga kasutajate postkastidesse pääseb hästi palju spämmi. See ei ole vaid mail.ee probleem, selle all kannatavad ka Microsofti alla kuulub Outlook, Google'i alla kuuluv Gmail ning teised. Küll aga toome siinkohal näiteid just mail.ee kohta, sest sinna on spämmi kõige enam kogunenud. Pärast viimast uuendust ei ole võimalik mail.ee pürgikasti ega spämmikirju võimalik kustutada.

Naljakas on see, et paljud kirjad pakuvad jalaseene või üleliigse rasva kaotamise võimalust. Nad justkui teaksid ...

Alissa Nty oli nii lahke ja pakkus võimalus rasvast lahtisaamiseks.

«Sul on võimalik saada saledaks ja enesekindlaks ilma nälgimata. Meditsiinitöötajad on kaheksa aasta jooksul teinud katseid tuhandete vabatahtlikega, et leida kõige võimsa koostisainete duo, mida kasutatakse Black Latte koostises. Nad on selle leidnud ning tulemused räägivad iseenda eest. Selle kasutamisel vabastatakse ladestunud süsivesikud, keha alustab iseenda puhastamist ning sina vabaned rasvast kerge vaevaga.»

Kõhurasv. Pilt on illustratiivne. FOTO: shutterstock.com

Marija Otsabrik pakkus võimalust küüne- ja jalaseenest lahti saada.

«Kas su küüne- ja jalaseen ei allu ravile? Ära muretse, sa ei pea enam oma jalgu peitma! Küüneseen armastab soojust ja niiskust ning võib levida inimeselt inimesele. Sa võid nakatuda, kui käid paljajalu basseinis või avalikus duširuumis, aga ka rätikut või küünekääre jagades.»

Valeria Stepanova pakub võimalust peenist suurendada. Ta ütles, et kirja sees peituva imetoote abil on võimalik saada viis sentimeetri pikem peenis ning lisas hea müügiartiklina, et ka pornostaarid kasutavad seda. Kui enne ei oleks seda ostnud, siis nüüd kindlasti.

Tiina Riivik on otsekohene ja küsib: «Kas soovite kuuma seksi kogu ööks? Me näitame sulle, kuidas see on võimalik.»

Kes me? Tiinal on sõbranna?