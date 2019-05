Sussexi hertsoginna sõbranna: Meghan otsis abi, et saada kätte mõni kuulus briti mees

Cundy teatel asus Meghan britte otsima kolm aastat enne seda, kui ta pimekohtingul kohtus prints Harryga, teatab mirror.co.uk.

«Oli aasta 2013 ja me arutasime ühel kokkusaamisel meeste teemal. Meghan sõnas, et ta läks oma abikaasast lahku ja on vallaline, kuid teda huvitavad kuulsad britid. Sõnasin talle, et läheme Londonis mõnele peole,» meenutas telesaatejuhina töötav sõbranna.

Cundy esitles Meghanile esmalt kuulsat jalgpallurit Ashley Cole’i, kuid veel mõnda teist tuntud briti meest. Markle ja Cole käisid mõnda aega kohtingutel.

Derby County vasakkaitsja Ashley Cole FOTO: Mark Kerton / EMPICS Sport/Scanpix

Sõbranna oli aga väga üllatunud, kui kuulis, et Meghani uus kallim on järsku prints Harry.

«Saatsin Meghanile sõnumi, et kuulsin prints Harry kohta. Meghan teatas, et see vastab tõele,» teatas Cundy.

Prints Harry ja Meghan Markle kihlusid 2017. aasta novembris FOTO: Reuters/ScanPix

Meghan Markle lõpetas siis Lizzie Cundyga suhtlemise, kuna meediat tundev naine soovitas tal mitte sõbruneda nendega, kellega ta on kohtunud mingi avaliku sündmuse raames.

Lisaks Cundyle lõpetas Meghan suhtlemise veel mitme kuulsusega.

Üks neist oli tuntud briti saatejuht Piers Morgan, kes pidas ameeriklanna käitumist ülbeks.

«Ta käitus täpselt nii, et nüüd sai kuulsa mehe kätte ja teised inimesed teda enam ei huvita. See oli ülbuse tipp. Minu silmis on see naine sotsiaalsel redelil ronija, minnes üle laipade,» lisas saatejuht.

Morgani sõnul tahtis ta prints Harryt selle naise eest hoiatada.

Meghan Markle’i ja prints Harry suhe algas 2016. aasta juunis.

Meghan ja Harry abiellusid kihlusid 2017. aasta novembris ja abiellusid 19. mail 2018.

6. mail 2019 sündis nende esimene laps, poeg Archie Harrison Mountbatten-Windsor.