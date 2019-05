Eesti avaliku elu tegelased jätavad hüvasti armastatud kultuuriajakirjaniku Jüri Aarmaga

Öelge alati julgelt kui keegi on ilus, tark, äge... Teist hetke ei pruugi tulla. ❤ Sellest on nüüd üle kümne aasta kui Jüri Aarmale seda täiesti teadlikult ütlema läksin. Seekord jõudsin.❤ Jäävad paljud hetked laval ja lava taga mida meenutada. Kaitsku sind inglid!

A post shared by 🎭Inga Lunge 🎭 (@ingalunge) on May 21, 2019 at 6:53am PDT