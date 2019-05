President Kaljulaid kasutas Briti meediaga Eestist rääkides üsna vänget väljendit

Briti väljaandes The Guardian ilmus teisipäeval lugu paremäärmuslaste võimuletuleku kohta Eestis. Artiklis sai sõna ka president Kersti Kaljulaid, kes kandis aprilli lõpus riigikogu istungil dressipluusi kirjaga «Sõna on vaba», võitlemaks Eesti ajakirjandusvabaduse eest.

Kaljulaid ütles Guardianile, et kandis dressipluusi Eesti ajakirjanike vastu suunatud verbaalsete rünnakute tõttu. «See võib viia enesetsensuurini selles mõttes, et taolise pasatormi vältimiseks otsustatakse enam mitte rääkida. Ma ei taha, et see juhtuks,» ütles president Kadrioru lossis tehtud intervjuus.