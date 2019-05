Poistebänd Sunlight avaldas, millised naised neile peale lähevad

«Meile püütakse jätta pettekujutelm, et mida rohkem sa ostad või mida suuremad on su huuled, seda õnnelikum sa oled. Rikkumata ja süütu noor võib kergesti sattuda masendusse, kui ei saavuta soovitud mõõtmeid või jumet nagu meediapiltidelt näha,» rääkisid poistebändi liikmed.

Pole tarvis sarnaneda suurele massile, sest bändimeeste seisukohast on palju atraktiivsemad ja põnevamad just need naised, kellel oma enda isikupärane välimus ja huvitekitav olemus. «Meie kontsertidel näeme õnneks väga palju just selliseid fänne,» rääkisid muusikud.