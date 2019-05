Kit Harington «Troonide mängu» viimase hooaja kritiseerijatele: minge te õige.......

Haringtoni arvates ei süvenenud need lõualõksutajad ja kirjatsurad kaheksanda hooja kuude osasse, vaid lahmisid huupi, teatab news.com.au.

«Mingid kriitikud võib olla kulutasid maksimaalselt pool tundi sarja kritiseerivale kirjatükile, langetades otsuse, et kõik on halvasti ja nõme. Minu soovitus neile: minge te õige...... Mina ja mu kolleegid tegime head tööd ning andsime endast kõik,» teatas staar.

Harington teatas hiljem, et ta eesmärgiks ei olnud olla ebaviisakas, kuid ta oli kaheksa aasta jooksul pannud endast sellesse seriaali ja tegelasse palju ning selle tõttu tundis, et kriitika oli ebaõiglane.

«Paljudes ametites töötatakse 9 – 17 ja siis minnakse koju. Neil inimestel on aega oma pere, kallimate ja sõprade jaoks. Meie «Troonide mängu» näitlejad moodustasime suure pere. Kõik, kes meiega hiljem liitusid, võtsime avasüli vastu. Meie tööaeg ei olnud piiritletud ja sageli kestsid võtted ööpäev läbi. Meie rütm oli teine, kuid me olime kogu südamega asja juures,» jätkas Harington.

«Jäi mulje, et kui seitse esimest hooaega tehti suure hoolega, siis viimast kaheksandat tehti ülekäe ja kiirustades. Sellest ka kaadrisse jäänud liigsed asjad,» teatasid kriitikud.

Nad lisasid, et viimasel hooajal mitu põhitegelast muutusid tundmatuseni ja see tekitas segadust.

Viimases osas häiris paljusid see, et troonile sai Bran Stark, kes on valitsejana kogenematu. Ta tundus ka apaatse ja elutuna.