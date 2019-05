Transseksuaal Susanna Leedi: üks tuntud EKRE liige käib minu juures orjaks

Mehena sündinud naine Susanna, kes pakub õnneliku lõpuga massaaži ja piitsutab mehi, rääkis «Kuuuurijas», et tema tavaline klient on heteromees.

Susanna ise heteromeestega intiimsuhteid ei taha, küll aga sobib talle variant, et mees hakkab kodus eluaegseks orjaks. Mehi, kes Susanna juures orjaks käivad, on mitu, nende seas ka üks EKRE erakonna liige.

«EKRE erakond küll ütleb, et nemad on sellised korralikud ja nende jaoks kõik need transsoolised pole inimesed, aga tegelikult üks erakonna liige on käinud vahel minul orjaks,» rääkis Susanna saates.