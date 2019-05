Daniel Craigi juhendab 25. Bondi võtetel seksiinstruktor

Produtsentide teatel aitab see instruktor 51-aastasel Craigil ja 31-aastasel De Armasel näidata paremini oma tegelaste kuuma kirge, teatab dailymail.co.uk.

«Nüüdsel #MeToo ajastul tuleb laveerida piiridel. Tagame, et näitlejad tunneksid end rolli harjutades ja esitades mugavalt. Uues filmis on üsna palju seksistseene, ka selliseid, mis kompavad piire,» teatasid produtsendid.

Peaprodutsent Barbara Broccoli lisas, et Craig ja De Armas on stsenaariumiga tutvunud ja nad harjutavad intiimstseene instruktori käe all.