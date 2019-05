Eurovisioonil Palestiina lippu näidanud islandlased said kohalikelt ebamugava kättemaksu

Kolmest liikmest koosnev Islandi punt ajas iisraellased vihale, kuna tõi keeldudest hoolimata otse-eetris ekraanile Palestiina sümboolika. Eurovisioon on teadupoolest poliitikavaba üritus ning igikestev konflikt Iisraeli ja Palestiina vahel oli põhiline teema, mida üritati lauluvõistlusel vältida.

Muusikud selgitasid enne etteastet, et mõistavad oma lauluga «Hatrið mun sigra» hukka igasuguse relvastatud konflikti.

Iisraeli fotograaf Daher Dahli pani Facebooki üles pildid, kus on näha, kuidas lennufirma töötajad kättemaksuplaaniga uhkustavad. Dahli sõnul arvasid töötajad, et muusikud on protesti eest ebamugavad lennutingimused ära teeninud.