Trummar Marko Atso ja selgeltnägija Cerli Sarve lahkuminek ajas sõbrad segadusse

Pikalt hevibändis Metsatöll mänginud trummar tutvus naisega 2014. aastal bändi kontserdil. Nüüd teatas selgeltnägijate saates osalenud Cerli Sarv ehk hing Fekeli, et nende teed on lahku läinud.

«Armastus on imeliseim tunne siin maailmas, mida võiksid kõik hinged kogeda. Armastus on vabadus ja meeletult kirglik tunne me südames, mida kogesime koos. Hoiame seda oma hinges suurima tänutundega!» kirjutas naine.