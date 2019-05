Video: pere matkas Briti kõige ohtlikumaks peetaval kaljuserval

Selle tee kahes otsas on hoiatavad sildid: «Lambad kukuvad siin alla. Hoidu sellel teel liikudes võimalikult kalju poole. Lapsi ei tohi jätta järelevalveta».

Teine lisas, et kui seal hakkavad püksid hirmust püüli sõeluma, siis tuleb allakukkumist ennetavast metallkäsipuust küünte ja hammastega kinni hoida ning väga aeglaselt edasi liikuda.

On ka neid, kelle arvates on tegemist väga ohtliku matkateega, mida tohiksid läbida vaid professionaalsed matkajad, kes on kogenud ja raske oludega harjunud.