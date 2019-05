«Troonide mängu» staar Jacob Anderson andis viimase hooaja kritiseerijatele vastulöögi

Anderson, kes kehastab Daenerys Targaryeni armeejuhti Grey Wormi, sõnas et fännide kriitika ei ole põhjendatud, teatab msn.com.

«Minu arvates on see ebaõiglane ja julm. Loomulikult tuleb arvestada ka vaatajatega, kuid osa fänne läks kriitikaga üle piiri arvates, et tegijad peavad stsenaariumt kirjutades kogu aeg neile meelepärased olema,» lausus näitlejad.

Jacob Anderson (Grey Worm) kaheksanda hooaja reklaamplakatil FOTO: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures/Scanpix

Ta lisas, et vaatajad näevad vaid seda, mis ekraanile jõuab, kuid selle taga on raske töö, pingutused ja pikad päevad.

«Mis oleks, kui meie hakkaksime kritiseerijate tööd halvustama? See ei viiks mitte kuhugi. «Troonide mäng» pidi lõppema «pauguga» ja olema meeldejääv. Minua arvates ongi nii. Mul oli õnne töötada pikka aega koos ja vahel väga rasketes tingimustes andekate ja pühendunud inimestege. Mul on kahju, et meie tööd ei hinnata, vaid peetakse triviaalseks,» jätkas Grey Wormi kehastaja.

Andersoni sõnul ei ole kritiseerijad süvenenud, kui palju aega, füüsilist ja vaimujõudu ning raha kulub, et teha seriaali nagu «Troonide mäng». See nõuab tuhandete inimeste koostööd ja palju koordineerimist.

Kaader «Troonide mängu» kaheksanda hooaja neljandast osast. Keskel Grey Worm (Jacob Anderson), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) ja Tyrion Lannister (Peter Dinklage). Cersei Lannister (Lena Headey) lasi tappa Missandei (Nathalie Emmanuel) FOTO: Helen Sloan / AP/Scanpix

«Need kritiseerijad ei ole mitte millessegi süvenenud. Arvan, et vähemalt osa neist ei ole ühtegi kaheksanda hooaja osa vaadanud,» lisas staar.

Petitsiooni, et kaheksas hooaeg tuleb uuesti teha, käivitas enda kohta Dylan D kasutav isik.

Talle ja petitsioonile allkirja andnutele ei meeldinud, et Daenerys Targaryen põletas koos oma lohega maha Cersei Lannisteri kantsi ja linna.

Veel ei meeldinud fännidele Cersei Lannisteri (Lena Headey) ja Jaime Lannisteri (Nikolaj Coster-Waldau) labane lõpp, kui nad varingus elu kaotasid.

Lisaks ärritas neid asjalolu, et Winterfelli lahingu osade stseenide ajal oli liiga pime ja ei saadud aru, kes kellega võitleb. Arya Starkil (Maisie Williams) õnnestus tappa Öökuningas (Vladimir Furdik) ja ta armees lagunes, andes võidu Winterfelli kaitsjatele.

Maisie Williams, kes kehastab Arya Starki, «Troonide mängu» kaheksanda hooaja kolmandas osas FOTO: Helen Sloan / AP/Scanpix

Petitsioonis nõutakse, et sarja taga olev kanal HBO peab palkama uued stsenaristid ja kaheksanda hooaja uuesti tegema.

«Troonide mängul» on kaheksa hooaega ja 73 osa.

Hoolimata järsku ilmunud suurest kritiseerijate hulgast on siiski rohkem neid, kellele see seriaal meeldib. HBO andmetel on seda seriaali pidevalt vaadanud umbes üks miljard inimest.

«Troonide mängu» kõige viimane, kaheksanda hooaja kuues osa oli HBO kanalil eetris 19. mail ning täna 20. mail näeb seda Foxis.