Video: tuntud ufoloog suri 84-aastasena, kuid 62 uurimisaasta jooksul ei näinud ühtegi tundmatut lendavat objekti

Friedman oli esimene kraadiga teadlane, kes uuris põhjalikult 1947. aasta Roswelli ufointsidenti. Tegemist on ufoloogide «püha graaliga», sest väidevalt kukkus siis New Mexicos alla tulnukate kosmoselaev ja selles olnud tulnukad hukkusid. USA kaitsevägi viis nii tulnukad kui laeva uurimiseks oma baasi.

«Hoolimata sellest, et ta oli teadlane, kes uskus katsetesse ja silmaga nähtvasse, ei välistanud ta, et kuskil kosmoses on veel elu ja intelligentseid olendeid. Ta oskas need kaks poolt kokku viia,» lisas Heseltine.